Escursionista muore durante il Tour des Combins in Svizzera

Un escursionista tedesco di 74 anni è morto dopo una caduta mentre era impegnato nel ‘Tour des Combins’, trekking internazionale tra Svizzera e Italia. L’incidente è avvenuto il 24 agosto a Les Corbes, vicino al villaggio di Fionnay, nella Val de Bagnes, in Svizzera. La vittima faceva parte di un gruppo di escursionisti che si trovavano sul sentiero che porta al rifugio Louvie. L’incidente mortale è avvenuto verso le 14: l’uomo è rotolato giù da un ripido terrapieno per circa 150 metri. I soccorritori non hanno potuto che constatare la morte.