Escursionista muore dopo un volo di 90 metri nel Vicentino

Tragedia nella tarda mattinata di oggi sulle montagne del Vicentino. Un escursionista, di cui di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto dopo essere precipitato per circa 90 metri sul Monte Cornetto, nel territorio di Valli del Pasubio. Secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo il sentiero quando è precipitato nel vuoto. A dare l’allarme sono stati altri escursionisti che stavano percorrendo la zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Soccorso Alpino con l’ausilio dell’elisoccorso.

L’incidente si è verificato intorno alle 11, ma è stato possibile recuperare il corpo verso le 16.30, anche a causa delle basse nuvole che non consentivano l’avvicinamento dell’elicottero di Padova emergenza. L’equipe sanitaria è stata sbarcata sopra Malga Boffetal e i soccorritori giunti sul posto non hanno che potuto constare il decesso. La salma è stata imbarellata e sollevata fino al sentiero. Con il supporto di un’altra squadra (8 soccorritori in tutto, compresi due della Stazione di Recoaro – Valdagno) è iniziato il trasporto verso valle, calando la barella nel bosco per 800 metri verso la Strada del Re, mentre l’equipe di elisoccorso si spostava sul versante Trentino dove poter essere recuperata dall’eliambulanza poco prima delle 16. Una volta sulla strada il corpo è stata affidato al carro funebre. Presenti anche i Carabinieri.