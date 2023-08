Escursionista precipita dall’Alta via di Merano e muore

MeteoWeb

Incidente fatale sulle montagne dell’Alto Adige. Un’escursionista è precipitata dall’Alta via di Merano, nel comune di Tirolo, procurandosi ferite mortali. L’escursionista è morta dopo essere precipitata per circa un centinaio di metri mentre stava scendendo dalla locanda Walde a 1.310 metri in direzione Longfall nel Burgraviato. La vittima è una turista olandese (non un uomo, come comunicato in precedenza) di 70 anni. L’incidente è avvenuto a mezzogiorno sotto gli occhi dei due figli adulti della donna.

Sono intervenuti il Soccorso Alpino, l’elicottero d’emergenza Pelikan 1 e l’assistenza spirituale. Dopo essere scesi per portare i soccorsi alla madre, la figlia, a sua volta medico, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I parenti della vittima sono stati trasportati a valle con l’elicottero. I Carabinieri conducono le indagini.