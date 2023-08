Etna, spettacolare anello di fumo regala grande spettacolo sul vulcano | GALLERY

MeteoWeb

Grande spettacolo oggi sull’Etna, dove i fortunati che si trovavano sul vulcano hanno potuto ammirare un meraviglioso anello di fumo sfornato da uno dei crateri dell’area sommitale. Quello degli anelli di fumo è un fenomeno raro e particolarmente affascinante. Si tratta di un anello di vortice visibile di vapore e gas che viene espulso da uno sfogo vulcanico. Nonostante le mille teorie in merito, gli scienziati non sono ancora del tutto certi su come effettivamente il vulcano riesca a emettere questi cerchi di vapore, sebbene la teoria più accreditata è quella per cui il principale responsabile sia una bocca circolare.

Il fenomeno degli anelli di fumo si verifica solo in condizioni particolari e l’Etna è uno dei vulcani al mondo più famosi per questo raro fenomeno. Basti ricordare l’episodio del 2000 quando per diversi giorni ci furono centinaia di anelli di fumo in rapida successione.