Fabriano, 3 alberi caduti: strada chiusa a Sassoferrato

L’ondata di maltempo che ieri dal pomeriggio ha interessato anche il Fabrianese ha provocato la caduta di tre alberi. In particolare sono cadute piante in via Don Riganelli, in via Sassi e un lungo viale XXIV Maggio. Non si segnalano danni a persone. La situazione è monitorata dalla Protezione Civile, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. Da ieri mattina la sindaca, Daniela Ghergo, aveva aperto il Centro Operativo Comunale presso la Sala Operativa di Protezione Civile, sita in via delle Fornaci 10, e attivato 24 il numero di emergenza: 0732709112.

Vi sono stati disagi per la viabilità. Ieri pomeriggio, a Cancelli di Fabriano, al confine tra Marche e Umbria, un fulmine si è scaricato sulla cabina elettrica situata a pochi metri dalle abitazioni. Registrati danni, da quantificare, ad apparecchi elettrici di diverse famiglie (tv, pc, circuiti elettrici e caldaie) messi fuori uso dalla scarica elettrica. Le case in questione erano rimaste al buio nell’immediato ma nessuno è stato evacuato in quei frangenti.

Sul posto era intervenuta anche la Protezione Civile di Fabriano. A causa delle ingenti precipitazioni di ieri la strada da Rotondo a Sementana, nel comune di Sassoferrato, resterà chiusa per 4-5 giorni per problemi tecnici, informano dal Comune.