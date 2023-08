Fedriga: “basta ideologie sul clima, i monopattini non salveranno il Pianeta. Non ripetiamo gli errori del Covid”

MeteoWeb

“In Italia riusciamo a ideologizzare tutto, compresi i cambiamenti climatici, come è stato con la pandemia. Serve equilibrio: l’uomo influisce sui cambiamenti climatici e negarlo è una stupidaggine, ma è altrettanto ingannevole dire che la responsabilità ricada solo in capo alle scelte dell’uomo. E poi va detto che l’Europa incide per il 10% sull’impatto sull’ambiente, il resto viene da Far East e Usa. Quindi dobbiamo mettere in campo tutte le misure utili, ma non possiamo dire che se non usiamo il monopattino uccidiamo il globo“. In un’intervista rilasciata oggi al Piccolo, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nonché Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, ha chiarito la propria posizione sul tema dei cambiamenti climatici.

“Io sono al loro fianco dei giovani ambientalisti, ma non mi sento nemmeno di prenderli in giro” ha aggiunto Fedriga. “Credo basti ricordare che sul dissesto idrogeologico negli ultimi cinque anni abbiamo investito 500 milioni di euro in interventi. Altri 50 in questo assestamento“.