Ferragosto 2023: il Ministro Piantedosi al centro operativo nazionale dei vigili del fuoco

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato in visita al centro operativo nazionale dei vigili del fuoco nel palazzo del Viminale. Alla cerimonia erano presenti il capo Dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Carlo Dall’Oppio, il direttore dell’Emergenza Marco Ghimenti. Il ministro Piantedosi ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro impegno quotidiano su tutto il territorio nazionale: “siete una eccellenza in ogni campo. Vi ringrazio, a voi e alle vostre famiglie, che condividono il vostro sacrifico e la dedizione al lavoro e all’aiuto degli altri, soprattutto in giornate di festa come oggi“.