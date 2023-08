Fiamme vicino all’aeroporto a Olbia, intervengono 2 Canadair

MeteoWeb

Sono nove gli incendi divampati in Sardegna oggi, quattro dei quali hanno impegnato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale e nazionale. A Olbia sono stati impegnati due Canadair vicino alla “zona aeroporto”, oltre agli elicotteri provenienti dalle basi di Limbara e Alà dei Sardi. Il fuoco ha percorso una superficie di circa tre ettari di rimboschimento di sughera.

A Sorgono, in località Monte Oe, dove si è riacceso il focolaio dell’incendio che lunedì ha mandato in fumo 150 ettari di bosco e macchia mediterranea, sono intervenuti tre elicotteri tra i quali il Super Puma e un Canadair proveniente dalla base di Olbia. Fiamme anche a Cuglieri dove si sono alzati in volo gli elicotteri di Anela e Bosa e a Oniferi dove ha operato l’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Farcana.