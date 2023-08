Finanzieri morti in montagna, il commosso ricordo: “Giulio Alberto continuerà a scalare le nuvole del cielo”

MeteoWeb

Si celebreranno lunedì a Tarvisio i funerali di Stato dei 2 giovani finanzieri morti a causa di un incidente in montagna sulle Alpi Giulie. Un’altra funzione funebre sarà celebrata a Silvi per una delle vittime, il finanziere Giulio Alberto Pacchione, 28enne originario di Silvi (Teramo). Entrambi i giovani erano in servizio a Tarvisio. Pacchione lascia i genitori, il padre medico e consigliere comunale a Silvi, la madre pediatra, una sorella e un fratello arruolato in Marina. Di seguito il commosso ricordo del nostro lettore Paolo De Luca, maestro di sci abruzzese.

“L’indimenticabile caro Giulio Pacchione è nato 4 luglio 1995 a Reggio Emilia (in quel periodo il papà di Giulio lavorava come medico presso l’ospedale di Reggio Emilia). Nell’inverno del 2000 il dottor Dario Pacchione e sua moglie la dottoressa Adima Lamborghini , da Silvi Marina – Te – si presentano ai Prati di Tivo – versante orientale del Gran Sasso – con la loro bella famiglia formata da Dario Michele (loro primogenito ) con Giulio Alberto e con la piccolina Diana Sofia. Dario Michele e Giulio Alberto iniziano a sciare con me (mentre Diana Sofia – è troppo piccola per iniziare a sciare) e diventano subito bravi. Il dottor Dario e la dottoressa Adima sono contentissimi nel vedere i loro due figli progredire domenica dopo domenica e così decidono di acquistare casa ai Prati di Tivo per permettere ai loro figli di continuare a sciare. Nelle successive stagioni invernali, la famiglia Pacchione frequenta assiduamente la stazione dei Prati di Tivo e Dario Michele e Giulio Alberto continuano a sciare con me e mi accorgo che i ragazzi migliorano sempre di più grazie al loro impegno sulla pista e raggiungono un’eccellente preparazione sciistica. Un giorno dissi al dottor Dario: fai continuare a sciare i ragazzi perché secondo me possono superare tranquillamente gli esami per diventare Maestro di Sci.

Naturalmente, tra me e la famiglia Pacchione nasce l’amicizia considerando la proverbiale generosità e bontà d’animo del dottor Dario e della dottoressa Adima e questo sentimento cresce di anno in anno fino a questo momento che sto scrivendo. Con il passare del tempo ci siamo conosciuti bene e al dottor Dario, alla dottoressa Adima e ai loro splendidi ragazzi raccontavo che la montagna è bella da frequentare in ogni periodo dell’anno. “Sai che stai trasmettendo l’amore per la Montagna ai miei figli?” Mi disse un giorno, sorridente il dottor Dario. Io rimasi contentissimo da questa sua affermazione. In un’altra occasione il dottor Dario mi disse: “Sai che Giulio Alberto vorrebbe frequentare lo Sky College di Tarvisio? Io e Adima siamo contenti così il ragazzo può studiare e sciare contemporaneamente”. E così Giulio Alberto si trasferisce a Tarvisio, studia nello Sky College e si laurea e contemporaneamente frequenta il corso di formazione professionale per Maestro di Sci organizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia superando con il massimo dei voti gli esami finali. “Sai Giulio Alberto si sta appassionando all’alpinismo?” Mi disse un giorno il dottor Dario ai Prati di Tivo. “A Tarvisio ha conosciuto ragazzi che scalano e Giulio Alberto va ad arrampicare con loro” aggiunse il dottor Dario. Anche dopo aver ascoltato queste affermazioni del dottor Dario io rimasi contento Ultimamente il dottor Dario mi disse “Giulio Alberto sta frequentando il corso di formazione professionale SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) perché vorrebbe entrare nell’organico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il dottor Dario mi riferiva dell’attività di suo figlio e mi inviava foto e video delle scalate su roccia e ghiaccio e delle discese fuori dalle piste battute con gli sci di Giulio Alberto. Dalle immagini capivo che Giulio Alberto praticava attività ad alto livello e frequentava la montagna anche con Istruttori Nazionali di Sci che conosco personalmente. Sono sicuro che il caro e indimenticabile Giulio Alberto continuerà a scalare e a sciare le nuvole del cielo”. Paolo De Luca