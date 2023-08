Fisica: alla teoria delle stringhe la medaglia Dirac 2023

MeteoWeb

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” – ICTP di Trieste ha assegnato la medaglia Dirac 2023 a 4 fisici statunitensi per gli sviluppi apportati alla teoria delle stringhe, elaborata per descrivere l’universo nella sua interezza. Riconoscimento a Jeffrey Harvey, dell’Università di Chicago, Igor Klebanov dell’Università di Princeton, Stephen Shenker, dell’Università di Stanford e Leonard Susskind, dell’Università di Stanford.

La Medaglia Dirac dell’ICTP è conferita in onore di Paul Dirac, uno dei più grandi fisici del XX secolo ed assegnata il giorno della nascita di Dirac, l’8 agosto, a scienziati che hanno dato contributi significativi alla fisica teorica. La motivazione del premio di quest’anno cita i contributi pioneristici degli studiosi “alla teoria delle stringhe perturbativa e non perturbativa e alla gravità quantistica, in particolare, per gli aspetti legati alle anomalie, alla dualità, ai buchi neri e all’olografia“.

La teoria delle stringhe considera le particelle fondamentali non come punti, ma come piccole “stringhe” vibrazionali. Queste stringhe possono produrre diverse particelle a seconda delle loro vibrazioni. La teoria cerca di unificare la gravità e le altre forze fondamentali dell’universo in un unico quadro matematico coerente. Essa suggerisce che le dimensioni dello spazio potrebbero essere più di quelle che percepiamo e che le particelle sono “note” delle vibrazioni delle stringhe nello spazio-tempo.