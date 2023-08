Florida in allerta per la tempesta Idalia: potrebbe diventare un uragano maggiore, prime evacuazioni

MeteoWeb

Prime evacuazioni in Florida, volontarie ed obbligatorie, in vista dell’arrivo, previsto per mercoledì 30 agosto, della tempesta tropicale Idalia, che potrebbe trasformarsi in uragano di categoria 3 o più (su un massimo di 5). Gran parte dell’ovest del Sunshine State è sotto allerta uragano. “Ci sarà un impatto importante“, ha avvisato il governatore Ron DeSantis. La tempesta tropicale Idalia si è intensificata oggi e i meteorologi avevano previsto che avrebbe colpito a giorni come un uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) con storm surge (innalzamenti della marea) potenzialmente pericolosi per la vita.

Idalia a Cuba

Mentre la Florida si prepara, Idalia ha colpito Cuba con forti piogge, soprattutto nella parte più occidentale dell’isola, dove la provincia di Pinar del Rio si sta ancora riprendendo dalla devastazione dell’uragano Ian di quasi un anno fa. Le autorità della provincia hanno emesso uno stato di allerta e i residenti sono stati evacuati mentre le autorità monitoravano il fiume Cuyaguateje per possibili inondazioni. Domenica 27 agosto, a Cuba sono caduti fino a 100mm di pioggia, secondo quanto riferito dalle stazioni meteorologiche.

Allerta in Florida

Si prevede che Idalia inizierà a colpire la Florida con venti da uragano già nella tarda serata di domani, martedì 29 agosto, e arriverà sulla costa entro mercoledì 30. È la prima tempesta a colpire la Florida in questa stagione degli uragani e un duro colpo per lo stato, che sta anche affrontando i danni persistenti causati da Ian. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza in 46 contee, un’ampia fascia che si estende attraverso la metà settentrionale dello stato, dalla costa del Golfo alla costa atlantica. Lo stato ha mobilitato 1.100 guardie nazionali. L’aeroporto internazionale di Tampa e l’aeroporto internazionale di St. Pete-Clearwater hanno dichiarato che chiuderanno martedì.

DeSantis ha avvertito di un “forte impatto” sullo stato, sottolineando che quello che originariamente era stato previsto come niente più di una tempesta tropicale, ora si prevede che diventi un uragano di categoria 3. Ampie parti della costa occidentale della Florida sono a rischio di storm surge e inondazioni ogni volta che si avvicina una tempesta di questa portata. Le contee di Pasco e Levy, situate a nord di Tampa, hanno entrambe ordinato l’evacuazione obbligatoria per alcuni residenti ritenuti a rischio. Nella contea di Levy, le autorità hanno detto che i residenti di Cedar Key dovranno lasciare l’isola entro martedì sera perché gli storm surge renderebbero i ponti impraticabili.

Oggi, il National Hurricane Center di Miami ha emesso un’allerta uragano da Longboat Key nella zona di Sarasota fino al fiume Holocene, oltre Tampa Bay. Molti distretti scolastici lungo la costa del Golfo hanno dichiarato che rimarranno chiusi martedì 29 e mercoledì 30 agosto.

Il Presidente Joe Biden ha parlato con DeSantis questa mattina, dicendo al governatore della Florida di aver approvato una dichiarazione di emergenza per lo stato, ha riferito la Casa Bianca in un comunicato stampa. La dichiarazione libera fondi federali per aiutare con le operazioni di pulizia e ripristino.

Le previsioni per la tempesta Idalia

Secondo gli ultimi aggiornamenti, alle 20 (ora italiana) di oggi, la tempesta Idalia si trovava a circa 80km dalla punta occidentale di Cuba, con venti massimi sostenuti di 110km/h, ha detto il centro degli uragani. Idalia si stava muovendo verso nord a 13km/h. Si prevede che domani viri verso nord-est a un ritmo più veloce, raggiungendo mercoledì la costa occidentale della Florida come un pericoloso uragano maggiore. Dopo aver attraversato la Florida, le previsioni indicano che Idalia attraverserà la Georgia, la South Carolina e la North Carolina. In Georgia, oggi il governatore Brian Kemp ha ordinato ai responsabili delle emergenze di attivare i centri operativi statali.

Il primo uragano maggiore della stagione è Franklin

Nel frattempo, Franklin è diventato il primo uragano maggiore della stagione, rafforzandosi oggi in una tempesta di categoria 4 mentre attraversava le acque aperte al largo della costa orientale degli Stati Uniti. È stata emessa un’allerta tempesta tropicale per le Bermuda.