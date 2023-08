Florida: impennata di casi di lebbra a livelli “non storicamente comuni”

MeteoWeb

L’incidenza della lebbra sta registrando un aumento significativo negli Stati Uniti: nell’ultimo decennio è più che raddoppiato il numero di casi registrati negli stati del sud-est, specialmente la Florida. Lo ha riferito una indagine dei Cdc, i Centers for Disease Control and Prevention. In Florida, soprattutto nella zona centrale, si concentra un quinto di tutti i nuovi casi di lebbra notificati nel 2020, che ammontano a 159. Secondo i ricercatori Aashni Bhukhan, Charles Dunn e Rajiv Nathoo, c’è una maggiore incidenza dei casi di lebbra in assenza di fattori di rischio tradizionali.

La lebbra è una malattia infettiva cronica causata dal bacillo Mycobacterium leprae, che colpisce la pelle e il sistema nervoso periferico e si contagia tramite l’esposizione prolungata alle goccioline prodotte con la respirazione. “Storicamente, la lebbra è stata poco comune negli Stati Uniti. L’incidenza giunse al massimo attorno al 1983 quindi accusò una riduzione drastica nel numero annuo di casi documentati dal decennio degli Ottanta fino al 2000” come hanno osservato gli investigatori. Tuttavia, nell’ultimo decennio l’incidenza ha ricominciato a crescere.

I casi di lebbra attuali in Florida

La particolarità è che sono diminuiti i casi in cui il malato è nato in un Paese estero dove si segnala un’incidenza della malattia, e risultano anche meno rilevanti i casi dovuti a una esposizione a fattori di rischio come il contatto con animali che possono trasmettere la lebbra, come alcune specie di armadilli.

I casi di lebbra sono in aumento in Florida centrale, secondo una recente lettera di ricerca condivisa dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Gli autori hanno dichiarato che il Sunshine State ha “assistito ad un aumento dell’incidenza dei casi di lebbra privi di fattori di rischio tradizionali“, con tendenze che contribuiscono ad una “crescente evidenza che la lebbra è diventata endemica nel sud-est degli Stati Uniti.” “Il viaggio in Florida dovrebbe essere considerato come causa, quando si entra in contatto con la lebbra in qualsiasi Stato“, hanno scritto.

I casi sono concentrati in Florida centrale

La lettera dei ricercatori sottolinea come il numero di casi di lebbra segnalati negli Stati del sud-est del Paese è più che raddoppiato nell’ultimo decennio. Citando il National Hansen’s Disease Program, gli esperti hanno riferito di 159 nuovi casi che sono stati segnalati negli Stati Uniti nel 2020, con la Florida tra i primi stati delle segnalazioni.

La Florida centrale rappresenta complessivamente l’81% dei casi segnalati nello Stato e quasi un quinto dei casi segnalati a livello nazionale. “Mentre la lebbra negli Stati Uniti in precedenza ha colpito le persone immigrate da aree endemiche per la lebbra, il 34% dei nuovi pazienti durante il 2015-2020 sembra aver acquisito localmente la malattia. Diversi casi in Florida centrale non dimostrano una chiara evidenza di esposizione zoonotica o fattori di rischio tradizionalmente noti“, si legge nella lettera. Le zoonosi sono causate da germi che si diffondono tra gli animali e le persone.

Un caso clinico

In un uomo di 53 anni della Florida centrale, senza fattori di rischio per i percorsi di trasmissione noti è stata riscontrata la lebbra lepromatosa che è uno delle tre tipi principali forme di lebbra, e la gente che si è infettata con essa ha piaghe e lesioni molto diffuse. La malattia è più contagiosa, secondo la Cleveland Clinic.

L’uomo, che ha vissuto nella zona tutta la sua vita ed è un paesaggista, aveva cercato di effettuare un trattamento in una clinica dermatologica per un’eruzione eritematosa dolorosa e progressiva. Ha negato di aver effettuato recenti viaggi all’estero o domestici, l’esposizione agli armadilli, il contatto prolungato con gli immigrati provenienti da paesi affetti da lebbra-endemici o i collegamenti con qualcuno noto per avere la lebbra.

La lebbra sta diventando una malattia endemica in Florida

Mentre, un’alta percentuale di casi non correlati nel Sud sono stati trovati per avere lo stesso ceppo unico di M. leprae come nove bande di armadilli nella regione, suggerendo una forte probabilità di trasmissione zoonotica. Molti casi segnalati negli Stati Uniti orientali, tra cui la Georgia e la Florida centrale, mancavano di esposizione zoonotica o di recente residenza al di fuori degli Stati Uniti, e la lettera diceva che c’è un certo sostegno alla teoria che la migrazione internazionale di persone con lebbra è una potenziale fonte di trasmissione autoctona, o nativa. Gli autori hanno detto che un collegamento alla migrazione può spiegare l’aumento dell’incidenza della lebbra in aree storicamente non endemiche e che ulteriori rapporti mostrano che i tassi di nuove diagnosi in persone nate al di fuori degli Stati Uniti è in calo dal 2002.

“Queste informazioni suggeriscono che la lebbra sta diventando una malattia endemica in Florida, che giustifica ulteriori ricerche su altri metodi di trasmissione autoctona“, hanno detto. L’assenza di fattori di rischio tradizionali in molti casi della Florida e l’alta percentuale di residenti che trascorrono una grande quantità di tempo all’aperto sostiene l’indagine sui serbatoi ambientali come potenziale fonte di trasmissione, come affermano gli autori della missiva.