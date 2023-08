Flyeye è “strategico”, l’osservatorio resta in Sicilia

MeteoWeb

Il telescopio Flyeye è un asset di rilevanza strategica e non può essere sottoposto a vincoli di nessuna natura: è quanto ha deciso il Consiglio di Ministri, attraverso una norma contenuta nel decreto Asset e investimenti. La decisione consentirà al Comune di Isnello e a tutta la Sicilia di ospitare sulle Madonie un osservatorio di importanza internazionale, che l’Agenzia Spaziale europea aveva deciso di collocare sul Monte Mufara.

Un risultato “del quale vado orgogliosa, cui ho lavorato, insieme all’assessore regionale Elena Pagana, reso possibile dal governo Meloni e, in particolare, dal ministro Urso“, ha affermato Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia, aggiungendo: “Abbiamo raccolto l’allarme del territorio, anche attraverso il sindaco Catanzaro, sul rischio che le Madonie perdessero un’attrattiva simile. Grazie ai fatti concreti del Governo manifestiamo interesse per i borghi e le aree interne della nostra Regione. L’ESA infatti aveva individuato quella zona per le straordinarie condizioni del cielo che consentono osservazioni di altissima qualità. Lo stesso primo cittadino aveva richiesto l’intervento del governo, che non si è fatto attendere. L’opera quindi è ‘salva’ e potrà essere portata a termine in deroga ai vincoli di natura paesaggistica e ambientale. A Isnello sorgerà quindi uno dei più importanti osservatori astronomici del mondo“.