Forte scossa di terremoto nel nord dell’Afghanistan: paura fino a Kabul e in India

Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito oggi la regione dell’Hindu Kush in Afghanistan, al confine con l’India. Lo riferiscono varie fonti, tra cui l’agenzia Pti secondo la quale la scossa è stata infatti avvertita in varie parti dell’India settentrionale, inclusa la capitale New Delhi, e in varie città del Pakistan. Al momento non risultano vittime o danni.

Il sisma è avvenuto a una profondità di 207.1 km alle 21:31 locali (le 18:01 di oggi pomeriggio in Italia) con l’epicentro localizzato a 36,38 gradi nord di latitudine e 70,77 gradi est di longitudine nella regione dell’Hindu Kush, ha detto il Centro nazionale di sismologia indiano citato dal Pti.