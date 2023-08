Forte terremoto scuote Ecuador e Perù, paura e gente in strada

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 6 (5.5 per l’USGS) ha scosso la costa meridionale dell’Ecuador e il Nord del Perù, senza provocare danni a persone o cose. L’Istituto geofisico della Scuola politecnica nazionale ha registrato il sisma alle 00:24 ora locale (07:24 ora italiana) e l’epicentro è stato localizzato a meno di 15 km a Ovest della città di Machala, capoluogo della provincia meridionale di El Oro, al confine con il Perù. Il sisma, che ha avuto ipocentro a circa 30 km di profondità, è stato avvertito in diverse località ecuadoriane, come il Guayaquil, dove la popolazione è fuggita dagli edifici e si è riversata in strada.