Maltempo, disastrosa frana in Georgia: almeno 6 morti e 31 dispersi | FOTO

Almeno 7 persone sono morte e almeno altre 31 risultano disperse a causa di una frana verificatasi nella regione montuosa di Racha, nel Nord/Ovest della Georgia. Almeno 200 persone sono state evacuate per lo smottamento che ieri sera ha colpito il resort di Shovi, mentre proseguono le ricerche dei dispersi come ha confermato un portavoce del ministero degli interni citato da Interfax. Il capo del servizio per le situazioni di emergenza del ministero dell’Interno georgiano, Teimuraz Mgebrishvili, ha spiegato che la frana ha spazzato via i cottage con i vacanzieri situati lungo il fiume, nella regione montagnosa di Racha.

Il geologo Merab Gaprindashvili ha segnalato che la frana è stata causata dalle piogge torrenziali e dall’intenso scioglimento dei ghiacciai. “La Georgia occidentale non ha mai visto un disastro naturale come questo, ad eccezione del terremoto nella regione di Racha nel 1991,” ha evidenziato l’esperto.