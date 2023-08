Frana in Savoia: chiusa per una settimana la ferrovia Italia-Francia

MeteoWeb

A causa della grossa frana caduta ieri dalla montagna nella valle francese della Maurienne, in Savoia, è bloccato per un periodo indefinito il traffico ferroviario tra Italia e Francia attraverso il tunnel del Frejus: si ipotizza uno stop di una settimana. Il tunnel autostradale del Frejus è aperto solo ai mezzi con peso inferiore alle 3,5 tonnellate. Secondo Josiane Beaud, capo delegazione francese della commissione intergovernativa Italia-Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione, la società ferroviaria francese Sncf non è ancora stata autorizzata a recarsi sul versante ancora a rischio distacco, secondo quanto ha riferito Paolo Foietta, presidente della commissione.