La Francia batte il record di caldo di fine estate per il 4° giorno consecutivo: ora è allerta maltempo

La Francia ha registrato un nuovo record di caldo nella seconda metà di agosto. Ieri, giovedì 24 agosto, è stato il giorno più caldo registrato dopo il 15 agosto nel Paese, con un indicatore termico nazionale di +27,8°C, ha annunciato Météo-France. Questo valore batte per il 4° giorno consecutivo il record di questo periodo dell’anno ma non dovrebbe essere superato nella giornata di oggi, considerando che le temperature hanno finalmente iniziato a scendere dopo l’eccezionale ondata di caldo che ha colpito la Francia, interessando anche il Centro-Nord dell’Italia. In Francia, è stato duramente colpito gran parte del sud del Paese, con temperature paragonabili alla storica ondata di caldo del 2003.

Un forte calo delle temperature

Ma oggi le temperature hanno iniziato a diminuire bruscamente per lasciare il posto a un’ondata di maltempo nell’est e nel sud della Francia, mentre il Grande Ovest è stato risparmiato. Le temperature “saranno ancora calde in prossimità del Mediterraneo, nella valle del Rodano e fino alle Alpi, con valori compresi tra +34°C e +38-39°C“, ricorda Météo-France nel suo bollettino delle 16. Il livello massimo di allerta per ondata di caldo è stato revocato alle 6 del mattino di oggi per i 17 dipartimenti ancora in vigilanza rossa, ora declassati a vigilanza arancione.

“Il calo delle temperature si diffonderà sabato, segnando la fine di questo episodio di ondata di caldo molto intenso“, e non ci saranno più dipartimenti in allerta per l’ondata di caldo. La fine di questo episodio coincide con un peggioramento del tempo, in questo caso “fortemente perturbato dal Massiccio Centrale alle Alpi e al Grand-Est“.