Francia, imponente incendio divampa nei Pirenei Orientali: 3mila evacuati | VIDEO

Un vasto incendio è divampato a Saint-André, vicino ad Argelès-sur-Mer, nella regione dei Pirenei Orientali, in Francia. Il rogo non è ancora stato completamente spento, ma il prefetto del dipartimento ha sottolineato che “la situazione sta iniziando a migliorare“. Il quotidiano locale L’Indépendant riferisce di 3mila persone evacuate, che sono state accolte nelle strutture municipali di Argelès. Il prefetto ha spiegato che “l’incendio non è ancora completamente domato” e “la lotta è ancora accanita“, ha aggiunto, mentre “480 ettari di terreno sono stati percorsi” dalle fiamme lunedì. “Stiamo ancora lavorando, ma cominciamo a vedere i contorni di quello che potrebbe essere l’esito finale se la situazione continua a progredire nella giusta direzione“.

Ieri sera i vigili del fuoco avevano dichiarato a Bfmtv che le località di “Saint-André, Sorède e la città di Argelès” erano “minacciate“. Confinanti con la Spagna, i Pirenei Orientali sono stati colpiti più di ogni altra regione francese da una devastante siccità, che potrebbe essere tra le cause del rogo.