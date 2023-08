Francia: intraprende una marcia per la raccolta dei rifiuti e diventa una star su Tiktok

MeteoWeb

In Francia, Ludovic Franceschet, un netturbino di 47 anni ha intrapreso una personale battaglia contro i rifiuti ed è diventato celebre su TikTok. L’uomo ha deciso di compiere un cammino di ben 800 km, tra Parigi e Marsiglia, percorrendo la strada nazionale numero 7 per ripulirla. Questa sfida-missione può essere considerata una sua personale campagna di sensibilizzazione dei connazionali nel rispetto dell’ambiente. Nella sua maratona indossa il tipico smanicato di colore arancione, oltre a un cappello che lo contraddistingue e raccoglie i rifiuti con una mano spinge che il bidone della spazzatura e con l’altra che tiene la pinza per raccogliere i rifiuti.

Ludovic è partito dalla cattedrale Notre Dame di Parigi l’1 agosto e la sua missione è camminare per 800 chilometri in 54 giorni, comprensivi delle soste per riposare, per arrivare a Marsiglia il 24 settembre. Il giorno della partenza ha dichiarato: “Raccoglieremo tutti i rifiuti possibili e immaginabili“. Il netturbino che lavora a Parigi nei social media condivide da tempo la passione per il suo lavoro, e in passato ha raccontato al quotidiano “Le Figaro” di sognare di fare questo lavoro sin da bambino.

La sfida della marcia di 800 km per la raccolta dei rifiuti è documentata su Tiktok

Con oltre 300 mila follower conquistati in poche settimane, ha deciso di dare il buono esempio ai francesi. La nazionale 7 è una storica strada delle vacanze che i francesi percorrono per raggiungere Marsiglia, come alternativa all’autostrada. Secondo un recente studio, il 25% dei francesi, mentre guida, getta rifiuti dal finestrino della macchina. Così viene depositata nelle strade una quantità non indifferente di mozziconi di sigaretta, ma anche di bottiglie vuote, gomme e imballaggi di cibo.

Lo spazzino ha condiviso su TikTok che solo nella famosa foresta di Fontainebleau, affacciata sulla strada nazionale, ha prelevato almeno 1.500 latine vuote, oltre a pneumatici, cavi in fibra ottica, rifiuti di costruzione. Nella sua marcia, Ludovic ha incontrato anche discariche troppo grandi per poter intervenire con i suoi mezzi limitati, e ha richiesto l’intervento delle autorità locali.

Al sesto giorno il netturbino ha dichiarato di aver già raccolto più di due tonnellate di rifiuti, caricati su un rimorchio a suo seguito, trainato da un camper guidato dai suoi amici che lo seguono nella sua avventura. “Per favore, gettate i vostri rifiuti negli appositi raccoglitori della spazzatura“, ripete Ludovic ogni sera nei video postati sui social che documentano la sua sfida-missione. L’appuntamento per tutti coloro che lo seguono è a Marsiglia il 24 settembre, quando i rifiuti raccolti verranno pesati in toto.