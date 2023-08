In Francia record per la giornata più calda nella seconda metà di agosto

MeteoWeb

Ieri, lunedì 21 agosto, è stata la giornata più calda mai registrata in Francia dopo il 15 agosto, con un indice termico nazionale che ha raggiunto i +26,63°C, ha annunciato Météo-France, nel bel mezzo di una forte ondata di caldo eccezionalmente tardiva per la stagione. Responsabile è la risalita dell’anticiclone africano, che ha i suoi massimi proprio sull’Europa occidentale, colpendo in modo marginale l’Italia, dove si stanno registrando record di temperatura in alta quota sulle Alpi. Tornando alla Francia, il precedente record di caldo di fine estate risale al 2012, quando l’indicatore termico nazionale (media giornaliera della temperatura media dell’aria registrata presso 30 stazioni meteorologiche rappresentative del territorio) raggiunse i +26,44°C il 19 agosto. Il valore raggiunto ieri, quando il picco di caldo non è ancora passato, è di 5,8°C al di sopra della media stagionale (nel periodo 1991-2020), ha precisato Météo-France.

Questa temperatura rimane lontana dal record assoluto dell’indicatore termico nazionale, fissato a +29,4°C il 5 agosto 2022. Ma le temperature medie più alte si misurano generalmente tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

In questa ondata di caldo, le temperature dovrebbero rimanere molto elevate su un’ampia metà meridionale del Paese fino a giovedì 24 agosto.

Record locali

Ieri è stata una giornata particolarmente soffocante in Francia. All’alba, a Perpignan il termometro segnava già +30°C. Nel pomeriggio, la colonnina di mercurio ha raggiunto i +35°C a Bordeaux e Marsiglia, +37°C a Lione, Perpignan e Tolosa, secondo Météo-France, con una massima di +42,4°C a Vinsobres (Drôme), record assoluto per questa località. Alle 5 del mattino c’erano +29°C a Nizza, +26°C a Marsiglia, +25°C a Tolosa, +24°C a Cognac e +23°C a Lione o Clermont-Ferrand, secondo Météo-France.

L’allerta per oggi

Oggi quattro dipartimenti entrano in vigilanza rossa per l’ondata di caldo, mentre altri 49 saranno in vigilanza arancione. “Nella valle del Rodano e sull’Est del Massiccio centrale, il caldo continua ad aumentare – sottolinea Météo-France – un fenomeno eccezionale per intensità e durata. Le minime non scendono sotto i +20-22°C, a volte anche +23-25°C in città e le massime sono fra +36°C e +39°C“. Si rischia ancora di superare record locali, con temperature previste tra +40°C e +42°C nella Drôme e nell’Ardèche.

La temperatura più alta mai registrata in Francia è stata di +46°C a Vérargues, nell’Hérault, il 28 giugno 2019.