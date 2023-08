Maltempo Piemonte, frane in Valle Argentera: evacuate quasi 200 persone in elicottero | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continuano le operazioni dei Vigili del Fuoco nel territorio di Sauze di Cesana, nella Valle Argentera, per una serie di smottamenti che hanno interessato una zona turistica con diverse aree per il campeggio. Ieri evacuate in totale 198 persone, che erano rimaste isolate per le frane, dai due elicotteri Drago intervenuti. In corso la ricerca di eventuali ulteriori persone da evacuare nelle aree isolate e la messa in sicurezza e rimozione, con mezzi per il movimento terra, del materiale franoso.

Frane in Valle Argentera, le operazioni dei Vigili del Fuoco

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: