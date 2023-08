Fresco risveglio in Abruzzo: minima a -1,2° ai Piani di Pezza | DATI

MeteoWeb

Estate “anomala” anche sugli altopiani d’Abruzzo, il risveglio è stato particolarmente freddo oggi: ecco le temperature minime registrate questa mattina dalle stazioni meteo della rete allestita e gestita dall’associazione Caput Frigoris:

– 1,2°C ai Piani di Pezza (1.450 metri, massiccio del Sirente-Velino);

ai Piani di Pezza (1.450 metri, massiccio del Sirente-Velino); -0,1° C a Campo Felice (1.538 metri);

a Campo Felice (1.538 metri); +0,4°C sull’Altopiano Quarto Santa Chiara (1250 metri nel territorio di Palena tra Monte Pizzalto e Monte Porrara, dati a cura di Chieti meteo);

sull’Altopiano Quarto Santa Chiara (1250 metri nel territorio di Palena tra Monte Pizzalto e Monte Porrara, dati a cura di Chieti meteo); +1,8°C sull’Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri);

sull’Altopiano delle Cinque Miglia (1.250 metri); +1,9°C a Rocca di Mezzo (1.280 metri).

a Rocca di Mezzo (1.280 metri). +6,7°C a L’Aquila Ovest;

a L’Aquila Ovest; +4°C a Passo Godi (1.560 metri, Scanno);

a Passo Godi (1.560 metri, Scanno); +13,3°C a Francavilla al Mare (Chieti) sulla fondovalle Alento.

