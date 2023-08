Fukushima: Hong Kong frena immediatamente import cibo dal Giappone

MeteoWeb

Il governo cinese apporterà “immediatamente” significative limitazioni sulle importazioni di alcuni cibi dal Giappone, come hanno annunciato le autorità di Hong Kong dopo l’annuncio di Tokyo che da giovedì comincerà lo smaltimento delle acque trattate in mare dopo aver raffreddato i reattori della ex centrale nucleare di Fukushima.

L’annuncio ufficiale arriva dal capo dell’esecutivo di Hong Kong, John Lee, il quale ha richiesto al governo di applicare “immediatamente” le riduzioni sulle importazioni di alcuni alimenti giapponesi. Lee ha commentato: “La sicurezza alimentare e la salute pubblica a Hong Kong sono le priorità essenziali del nostro governo ho dato immediatamente indicazione ai ministri coinvolti di attivare delle misure di controllo delle importazioni per proteggere la sicurezza alimentare e la saluta pubblica a Hong Kong“.