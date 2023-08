Fukushima: il rilascio di acqua radioattiva avverrà tra agosto e settembre

MeteoWeb

Il Giappone sta valutando la possibilità di iniziare il rilascio in mare di acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare di Fukushima tra la fine di agosto e l’inizio di settembre: lo hanno riferito fonti governative, come riporta Kyodo News. Il primo ministro giapponese potrebbe illustrare il piano di scarico dell’acqua al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol al vertice in programma il 18 agosto a Camp David nel Maryland, vicino a Washington. Kishida dovrebbe tenere un incontro con i ministri competenti dopo essere tornato in Giappone il 20 agosto per determinare la data specifica del rilascio dell’acqua.