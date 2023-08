Gambe e braccia amputate per errore, risarcimento milionario per Anna Leonori

MeteoWeb

Dopo una lunga battaglia, circa 9 anni, Anna Leonori, 46enne di Terni, ha ottenuto un risarcimento milionario: le hanno amputato braccia e gambe a causa di un’infezione non trattata, conseguenza di un’operazione effettuata per un tumore sospetto, che non esisteva. Tre ospedali (Roma, Terni e Cesena) “tanti avvocati e ancora più medici legali, tutti contro, e la causa di Anna trascinata per 9 anni rischiava di entrare in un tunnel pericoloso,” ha raccontato l’avvocato Erdis Doraci. “Aver risolto un caso così complesso, delicato per i contorni umani, a tre mesi dal mandato è per me motivo di orgoglio. Ho rivisto il sorriso nel volto di Anna, un volto perso quando l’ho conosciuta, regalandole quantomeno una quotidianità dignitosa“.