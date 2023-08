Gemmato: “granchio blu alimento sicuro e con proprietà benefiche, sia una risorsa”

MeteoWeb

“È diventato in poco tempo un prepotente ‘nuovo inquilino’ delle coste italiane e mediterranee, ma il granchio blu può e deve trasformarsi in una valida risorsa per le nostre tavole e per la nostra salute”. Ad auspicarlo è il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che parla di uno dei protagonisti del dibattito estivo, che si è imposto nei mari nostrani generando preoccupazione negli esperti per l’impatto significativo della sua presenza. Ma il granchio blu, sottolinea Gemmato in una nota, “è un alimento sicuro e ricco di proprietà benefiche per la nostra dieta: come tutti i crostacei e i prodotti ittici in generale, contiene importanti elementi come proteine e vitamine e presenta bassi livelli di grassi”. “Bene quindi – conclude il Sottosegretario – favorirne il consumo e valorizzare il granchio blu nel mercato, sfruttando le potenzialità di questa risorsa alimentare, così come già avvenuto in altri Paesi dove è considerato alimento prelibato”.