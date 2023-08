Genova: boom di visite ai musei civici, oltre il 70% in più nei primi 7 mesi 2023

MeteoWeb

Dall’inizio del 2023 i musei civici di Genova hanno registrato un boom di visitatori. Nello specifico, nei primi mesi di quest’anno i Musei di Strada Nuova (Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Doria-Tursi) hanno registrato 55.487 i visitatori, oltre il 70% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al Galata Museo del mare oltre 52.240 visitatori da gennaio a luglio (+40% rispetto allo stesso periodo 2022), nei Musei di Nervi circa 9.000 (+55%). Per quanto riguarda il museo d’arte orientale E. Chiossone dal 23 giugno, data di riapertura, sono stati registrati oltre 3.300 visitatori.

L’assessore al Turismo Alessandra Bianchi ha dichiarato al riguardo: “Una presenza importante di turisti nei musei di Genova che ci conferma una crescita nel settore e dimostra come l’aspetto museale sia una fetta irrinunciabile di quella gamma di attrattività che Genova offre dal punto di vista turistico. Sono numeri che ci inorgogliscono e che ci aspettiamo crescano sempre di più“.

L’assessore al Turismo ha aggiunto: “Genova si attesta, anno dopo anno, come destinazione turistica di punta. Una crescita progressiva e presenze importanti: vediamo il frutto del lavoro costante degli ultimi anni e di un’offerta turistica costituita da una gamma ampia di attrattive, dalla cultura, agli eventi, lo sport, la musica e una crescita anche del comparto congressuale“.

Infine, l’assessore ha concluso: “Per il 2024 abbiamo già tanti eventi in calendario, saremo Capitale europea dello sport, e tutto questo mix determina una forte appetibilità, e posiziona Genova tra le città maggiormente richieste per un soggiorno non solo turistico, ma anche di lavoro e di formazione. L’invasione per le strade dei turisti è quindi il giusto riconoscimento“.