Germania: la batteria dell’auto elettrica difettosa esplode, danneggiando le abitazioni vicine

Secondo gli investigatori è stata un’auto elettrica, che era regolarmente parcheggiata, a provocare la violenta esplosione in un garage a Neuss, in Germania. Domenica 27 agosto una batteria elettrica difettosa di un’auto elettrica parcheggiata ha provocato l’incendio. La polizia ha riferito che la causa dell’esplosione è la fuoriuscita di gas fuoriuscito dalla batteria. Le indagini della polizia giudiziaria e di un esperto avrebbero escluso altre cause. L’esplosione ha causato ingenti danni alla zona residenziale, in cui diversi garage adiacenti sono stati distrutti e gli edifici residenziali danneggiati. L’importo dei danni materiali è stimato in 100.000 euro.