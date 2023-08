Il più grande ghiacciaio dei Pirenei “in fase terminale”

MeteoWeb

Il più grande ghiacciaio dei Pirenei, in Spagna, sulla vetta di Aneto, è ormai in fase “terminale“: El País riporta la denuncia di un gruppo di biologi e geografi che ne sta osservando da vicino l’evoluzione. In un recente studio, pubblicato dalla European Geosciences Union, i ricercatori spiegano che, tra il 1981 e il 2022, la superficie del ghiacciaio si è ridotta del 64,7%. “Le perdite in superficie e spessore del ghiacciaio di Aneto mostrano la situazione critica di questa massa glaciale. Si trova nella sua fase terminale, mostrando frammentazione in corpi di ghiaccio più piccoli e la presenza di copertura detritica in alcune aree,” hanno sottolineato gli autori. Nacho López-Moreno, ricercatore dell’Istituto di Ecologia dei Pirenei, ha dichiarato che entro circa 10 anni “Aneto non sarà più un ghiacciaio“.