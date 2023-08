Ghiacciaio si ritira, trovati i resti di un soldato austroungarico a 3mila metri | FOTO

MeteoWeb

In collaborazione con la direzione della Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Provincia di Trento, i carabinieri della Stazione di Carisolo e di Madonna di Campiglio-Carisolo, dipendenti dalla Compagnia di Riva del Garda, hanno individuato e recuperato i resti di un soldato presumibilmente appartenente all’esercito austro-ungarico caduto nella I Guerra Mondiale. Il corpo ormai decomposto, ma con la divisa e parte degli equipaggiamenti ancora quasi integri, sono stati ritrovati nella Vedretta di Lares a 2935 metri in conseguenza del ritiro del ghiacciaio che per quasi 100 anni ha custodito i resti del militare.

I resti sono stati portati al cimitero di Trento e, dopo le formali autorizzazioni rilasciate della Procura del capoluogo, sarà a disposizione della Sovrintendenza che cercherà di ricostruire la storia del soldato, anche grazie agli esami autoptici e storici, fino ad arrivare, se possibile, a dare un nome al militare.

Il recupero è avvenuto grazie agli specialisti dell’Arma inquadrati nella Squadra di Soccorso Alpino, che più volte hanno partecipato a recuperi analoghi, oltre che ai normali servizi di soccorso in montagna.