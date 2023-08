In Giappone luglio è stato il più caldo degli ultimi 125 anni

MeteoWeb

Il mese scorso è stato il luglio più caldo in Giappone da oltre un secolo, da quando sono iniziate le rilevazioni (1898). La temperatura media è stata di +25,96°C per l’intero mese, superando il precedente record di +25,58°C stabilito nel luglio 1978. “Agosto è il mese più caldo dell’anno in Giappone e si prevede che la temperatura sarà più alta rispetto alla media degli anni,” ha affermato un funzionario dell’Agenzia meteorologica giapponese. “Dobbiamo essere più vigili rispetto ai soliti anni contro il rischio di colpi di calore“.

All’inizio di luglio, le medie giornaliere erano nella norma, sono poi aumentate vertiginosamente alla fine di luglio quando una sequenza di tifoni ha attraversato le Filippine e un sistema di alta pressione dell’Oceano Pacifico ha raggiunto l’arcipelago giapponese.

La colonnina di mercurio è rimasta spesso sopra i +26°C intorno al 10 luglio e ha raggiunto livelli senza precedenti verso la fine del mese, superando i +28°C tra il 25 e il 31 luglio.