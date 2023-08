Giappone, il tifone Khanun flagella le isole Okinawa: un morto e 220mila case al buio | VIDEO

MeteoWeb

Come previsto, il potente tifone Khanun ha creato il caos nell’arcipelago meridionale giapponese di Okinawa: al momento si registra un morto, e più di 220mila case sono rimaste senza elettricità, secondo quanto riporta il canale televisivo pubblico Nhk. Descritto come “molto potente” dall’Agenzia meteorologica del Giappone (JMA), il tifone ha generato raffiche di vento fino a 180 km/h. Al momento sta avanzando in direzione Ovest-Nord/Ovest, dirigendosi verso la Cina orientale, che dovrebbe raggiungere entro questa settimana.

Il tifone ha causato la sospensione di tutti i collegamenti aerei nella regione giapponese colpita. L’intero arcipelago rimane sotto allerta meteo per il rischio di inondazioni, frane e altri incidenti dovuti a condizioni meteo estreme, che includono venti fino a 70 m/s, onde di 10-12 metri e precipitazioni superiori a 50 mm/h. Le autorità giapponesi hanno emesso ordini di evacuazione per centinaia di migliaia di persone nella prefettura di Okinawa il giorno precedente, istruzioni che rimangono in vigore oggi per alcune località e che sono state annunciate anche per altre zone di Kagoshima, nel Giappone sudoccidentale.

La polizia locale ha segnalato la morte di un anziano nella città di Ogimi, schiacciato dal crollo di un garage a causa del forte vento, mentre altre 4 persone sono rimaste ferite in vari incidenti legati al tifone Khanun.

Tifone Khanun, le immagini dalle isole Okinawa