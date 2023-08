Il Giappone si prepara all’impatto di un altro tifone: “Lan” punta l’isola di Honshu

MeteoWeb

Allerta in Giappone: domani è atteso il landfall del tifone Lan sull’isola di Honshu. I funzionari meteo hanno consigliato ai residenti nelle regioni di Tokai e Kinki di prepararsi all’approdo. L’agenzia meteorologica giapponese ha affermato che lunedì alle 9 ora locale il forte tifone si stava spostando a Nord/Ovest al largo di Capo Shionomisaki a 15 km/h.

La tempesta ha una pressione atmosferica centrale di 965 ettopascal, con venti fino a 144 km/h vicino al suo centro e fa registrare raffiche fino a 198 km/h. Le nubi generate al tifone stanno portando forti piogge in vaste aree attraverso le regioni di Shikoku e Kanto-Koshin. I funzionari meteo prevedono temporali per la costa del Pacifico del Giappone orientale e occidentale fino a martedì. Riportano inoltre che bande di nuvole di pioggia che potrebbero svilupparsi sulle regioni di Tokai e Kinki potrebbero causare forti nubifragi tra oggi e domani.

Forti venti sono previsti anche per le regioni di Tokai e Kinki da stasera a domani ora locale con raffiche fino a 126 km/h. L’agenzia meteorologica ha diramato l’allerta per fiumi in piena, inondazioni e frane.

Gli operatori aerei hanno reso noto di avere deciso di bloccare alcuni voli a causa della tempesta. Japan Airlines ha cancellato 19 voli principalmente diretti all’aeroporto di Osaka. All Nippon Airways ha cancellato tutti e 6 i voli da e per gli aeroporti di Tokyo e dell’isola di Hachijojima nel Pacifico. La Central Japan Railway ha cancellato i servizi del treno Tokaido Shinkansen tra Nagoya e Shin-Osaka. L’operatore ferroviario prevede inoltre di ridurre significativamente i servizi Shinkansen tra Tokyo e Nagoya.

L’avvicinarsi del tifone al Giappone ha coinciso con la chiusura del periodo festivo dell’Obon, in cui si ricordano i defunti e durante il quale si registra un elevato numero di spostamenti di persone che viaggiano per ricongiungersi con i loro familiari. Ieri le stazioni ferroviarie, gli aeroporti e le autostrade erano congestionate poiché molti hanno scelto di tornare prima a causa dell’arrivo di Lan e dei prevedibili disagi.

Lan arriva poco dopo il passaggio del tifone Khanun, che nelle ultime 2 settimane ha colpito il Sud/Ovest dell’arcipelago giapponese e la penisola coreana, provocando vaste inondazioni, ingenti danni materiali e diversi morti.