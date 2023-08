Giornalista britannico elenca una carrellata di catastrofismi degli “urlatori climatici della BBC”

MeteoWeb

Chris Morrison è un giornalista britannico, redattore ambientale del Daily Sceptic. In un bellissimo articolo ha commentato gli “urlatori climatici della BBC” citando la recensione annuale di Paul Homewood sugli strafalcioni climatici della BBC come “una lettura piacevole“. Secondo Morrison, “il consenso che inizia a sgretolarsi per il folle progetto collettivista Net Zero” con riferimento all’ultima puntata di Tall Climate Tales della BBC” che “sembra aver attirato un pubblico più ampio. Talk TV e Daily Express hanno entrambi dato un’ampia copertura all’ultima serie di errori della BBC“.

E questi errori Morrison li elenca in modo sferzante: “Quanto abbiamo riso quando Julia Hartley-Brewer ha letto l’elenco nel suo programma mattutino TalkTV. Come il rapporto del villaggio di Happisburgh, nel Norfolk, dove “condizioni meteorologiche estreme legate al cambiamento climatico” hanno eroso la soffice roccia sabbiosa della scogliera. Nessuna menzione della scoperta della British Geological Society secondo cui è probabile che le scogliere di Norfolk si siano “erose al ritmo attuale negli ultimi 5.000 anni circa”. O il rapporto secondo cui la stagione degli uragani atlantici del 2021 è stata la terza più attiva mai registrata. Niente del genere, ovviamente, dato che Homewood osserva che dal 1851 ci sono stati 32 anni con un numero maggiore di uragani. Nel settembre 2022 è stata trasmessa anche un’affermazione priva di prove sulla BBC Verify secondo cui gli uragani stavano diventando più potenti. Il servizio meteorologico statunitense NOAA afferma nella sua ultima analisi che “non ci sono prove concrete di un aumento dalla fine del 1800 degli uragani, degli uragani maggiori o della percentuale di uragani che raggiungono una maggiore intensità di uragano”. Il preferito del tuo corrispondente è entrato nell’elenco con la notizia che i gruccioni erano comparsi nel Norfolk per la gioia dei twitcher locali. Ma la BBC era preoccupata e riferiva che i rari “uccelli arcobaleno” che tentavano di riprodursi nel Regno Unito erano un segnale preoccupante di come il nostro clima sta cambiando. Si è trattato addirittura di un “segno imperdibile” del fatto che l’emergenza climatica era arrivata anche alle nostre coste. Come qualsiasi birdwatcher semi-esperto avrebbe potuto dire alla BBC, i gruccioni hanno spesso visitato l’Inghilterra in passato. Un solo archivio elenca 80 avvistamenti tra il 1793 e il 1957. Poi c’è una storia sugli alberi nelle città britanniche che secondo uno studio erano a rischio di siccità a causa dei cambiamenti climatici. Non ci sono prove che le aree stessero diventando più secche, né c’è alcuna prova che lo faranno. Ancora una volta, la BBC presenta acriticamente uno studio controverso come reale“.

Il giornalista aggiunge che “è pratica comune della BBC riprodurre le affermazioni climatiche più estreme senza contestazioni, senza fornire dati di supporto e senza riportare le opinioni degli scienziati che non sono d’accordo, scrive Homewood. In effetti, la pratica continua quasi quotidianamente. A marzo, la BBC ha affermato che le correnti oceaniche dell’Antartide erano sull’orlo del collasso – “un nuovo rapporto avverte”. L’articolo è passato alla modalità Day After Tomorrow con “ricerche precedenti” che suggerivano un rallentamento della corrente del Nord Atlantico che avrebbe causato un raffreddamento dell’Europa. La moderna scienza/attivismo climatico è inondata di previsioni clickbait che cercano una casa adatta negli utili e idioti media mainstream. Come ha rivelato una recente ricerca della Fondazione Clintel, circa il 42% delle dichiarazioni sull’impatto climatico del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) si basano su un modello computerizzato che presuppone che le temperature aumenteranno di 5°C in meno di 80 anni. Anche lo stesso IPCC ammette che ciò sia “bassa probabilità”. Si ritiene che circa la metà dei documenti sul clima pubblicati utilizzino questo input di 5°C, portando a un festival di disinformazione per i giornalisti retribuiti che si accontentano di aggiungere “dicono gli scienziati” a copie fantasiose. L’ultimo gigante della scienza moderna a piovere su questa parata è il dottor John Clauser, vincitore del Premio Nobel per la fisica lo scorso anno, che definisce la narrativa dell’emergenza climatica un “pericolosa corruzione ” della scienza che minaccia il benessere di miliardi di persone. La scienza climatica fuorviante si è “metastatizzata in una massiccia pseudoscienza giornalistica-shock”, osserva. L’emittente statale ha seguito questo percorso di eco-estremismo per oltre 20 anni, fornendo fuoco di copertura ai politici per promuovere un progetto Net Zero. Mentre il pubblico continua a diminuire, la BBC opera sempre più come un club di eco-fanatici intenti a segnalare la propria virtù agli altri membri della setta. Non riesce a coprire il processo scientifico a quasi tutti i livelli, ignorando le opinioni di tutti gli scienziati che non aderiscono alla linea politica del partito. Come nel caso del Covid, sembra esserci una fiducia irrazionale nei risultati dei modelli computerizzati. Tale convinzione porta all’assurda accettazione che i modelli di “attribuzione” possano collegare singoli eventi meteorologici al presunto coinvolgimento umano“.

Il giornalista britannico aggiunge quindi che “Come abbiamo notato, vasti settori della scienza sono ora chiusi al dibattito per paura che eventuali opinioni contrastanti mettano in dubbio l’ipotesi non dimostrata ma “confermata” secondo cui gli esseri umani causano tutti o la maggior parte dei cambiamenti climatici. Le variazioni naturali del clima vengono in gran parte ignorate, mentre le storie di un interesse un tempo fanatico scompaiono improvvisamente dalla playlist di catastrofi attentamente costruita. Questi includono gli orsi polari – più di quanto si possa immaginare al giorno d’oggi – il recupero del ghiaccio marino artico e della calotta glaciale della Groenlandia e la spettacolare crescita dei coralli sulla Grande Barriera Corallina. Secondo Homewood, la copertura della BBC sul cambiamento climatico e le questioni politiche correlate come l’energia “desta da tempo una preoccupazione seria e diffusa”. Nella sua ultima recensione, Homewood sottolinea che tutti gli errori fattuali della BBC avrebbero potuto essere facilmente evitati con un po’ di ricerca di base. E si chiede: chi sta modificando tutto questo “falso rapporto”? Dove sono i dirigenti ben pagati che lasciano che tutto questo continui? “È evidente che nulla è cambiato negli ultimi 12 mesi”, afferma. Un altro per la strada: un altro dei miei preferiti. Il clima era asciutto a febbraio di quest’anno, nonostante una quantità media di precipitazioni durante l’inverno. Facendo rumore sulla siccità, la BBC ha prodotto l’immagine di un serbatoio vuoto con l’etichetta “i livelli dell’acqua nei fiumi, nei bacini idrici e nelle falde acquifere erano anormalmente bassi a febbraio”. Purtroppo, l’immagine mostrava alberi con tutte le foglie, il che non sorprende dal momento che è stata scattata nel settembre 2021, un periodo in cui i serbatoi possono essere stagionalmente bassi. “Non c’è niente come un’immagine falsa per ingannare il pubblico”, commenta Homewood“.