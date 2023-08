Giornata di incendi in Sicilia e Sardegna: elicotteri e Canadair per un vasto rogo ad Enna | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Numerosi incendi sono divampati oggi in Sicilia e Sardegna (qui se ne contano 21). Forestali e Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento in diverse zone della Sicilia. I roghi sono divampati a Niscemi (CL) in contrada Stizza, Polizzi Generosa, (PA), Castellammare del Golfo Seno di Guidaloca (TP), Belpasso (CT) in contrada Davara, Caltagirone (CT) in contrada Croce, a Giarre (CT), in contrada Miscarello, a Enna in contrada Parisi e Piazza Armerina (EN) in contrada Cresta del gallo in contrada piano Cannata, Nicolosi (CT) in contrada Monte Arso, a Porto Palo di Capo Passero (SR) in contrada Cugni a Cattolica Eraclea (AG) in contrada Stagnone, a Favara (AG) nei pressi di via Darwin, a Villafranca sicula (AG) nei pressi del campo sportivo.

In particolare, un vasto incendio sta risalendo le pendici di Enna dal versante della Rocca di Cerere (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video seguente). Il fronte sarebbe partito vicino allo svincolo autostradale, sotto il viadotto Euno e, favorite dal forte vento, le fiamme hanno superato la strada provinciale per Enna Bassa e stanno risalendo velocemente il costone. Sul posto sono intervenuti due elicotteri e due Canadair. Da terra al lavoro da ore, le squadre del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con il coordinamento di Paolo Fulco, i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale. La prefettura ha disposto la chiusura dello svincolo di Enna sulla A19 Palermo-Catania.

Vasto incendio divampato alle pendici di Enna

Altra giornata di fiamme in Sardegna: elicotteri in volo

Oggi un totale di 21 incendi sono divampati in Sardegna. Per la soppressione di 3 roghi, il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale. In agro del Comune di Esterzili lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di Escalaplano, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, S. Cosimo e Fenosu (Super Puma). È intervenuto anche un Canadair proveniente dalla base di Olbia; quattro squadre dell’Agenzia Forestas e una squadra di volontari dell’associazione di Sadali. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa cinque ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.

In agro del Comune di Arzachena lo spegnimento è iniziato nelle ore notturne coordinato dalla Forestale di Olbia che ha gestito l’intervento delle squadre a terra dell’Agenzia Forestas e delle associazioni di volontariato. Alle prime ore del mattino è stato richiesto l’intervento dell’elicottero e del personale elitrasportato proveniente dalla base del Cfva di Limbara. Su disposizione del Dos, sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas, due squadre dei pompieri di e due squadre di volontari delle associazioni. L’incendio ha percorso una superficie di circa due ettari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 13. In agro del Comune di Sardara, lo spegnimento è stato coordinato dalla Forestale di Sanluri, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Fenosu. Sono intervenute una squadra dei Barracelli di Collinas e una squadra di volontari della associazione di San Gavino Monreale. L’incendio ha interessato una superficie di terreni incolti di circa tre ettari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi arerei si sono concluse alle 18 circa, sul posto è tutt’ora presente la pattuglia forestale per la bonifica con mezzi manuali del perimetro.