Giornata Mondiale dell’Elefante, solo 8mila esemplari nel Sud/Est asiatico

Oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’elefante, il WWF lancia l’Alleanza per gli elefanti asiatici (Asian Elephant Alliance, AEA) per garantire un futuro a questa specie in cui la perdita e la frammentazione degli habitat siano finalmente ridotte e dove persone ed elefanti possano vivere fianco a fianco in modo sostenibile.

La Giornata mondiale dell’elefante è stata istituita in Thailandia poco più di 10 anni fa proprio con lo scopo di far conoscere questi pachidermi a livello globale e con il l’obiettivo di ottenere il sostegno necessario per risolvere le minacce che la specie sta affrontando. Solo con uno sforzo collettivo che possa mettere insieme governi, settore privato, società civile e cittadini si potranno sostenere le azioni di conservazione necessarie per salvare gli elefanti.

Gli elefanti asiatici sono minacciati a livello globale, ma sono particolarmente minacciati nel Sud/Est asiatico e in Cina, con una popolazione ridotta a solo 8mila-11mila individui distribuiti in 8 Paesi dell’areale: Cambogia, Cina meridionale, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Thailandia e Vietnam. La perdita e la frammentazione dell’habitat, il conflitto con la specie umana, il bracconaggio e l’isolamento delle piccole popolazioni hanno provocato un forte declino in tutta la regione.

Per arrestare questo allarmante declino della popolazione in queste regioni e creare una coesistenza sostenibile con l’uomo, il WWF intende collaborare con i principali attori che possono influenzare positivamente il futuro dei pachidermi nel Sud/Est asiatico e in Cina.