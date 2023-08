Gli animalisti AIDAA furiosi con la Nannini: “Con la sua presenza al Palio dell’Assunta ha fatto uno scivolone non indifferente”

MeteoWeb

Gli animalisti dell’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente hanno scritto una nota in merito alla presenza di Gianna Nannini ieri al palio dell’Assunta a Siena: “La presenza di artisti del calibro di Gianna Nannini al palio di Siena che si è svolto ieri ed alla cena dell’Oca dove canta ci pare quantomeno fuori luogo in una manifestazione come il Palio che solo ieri è terminato con due cavalli feriti tutt’ora in degenza presso la clinica veterinaria, che lo scorso anno ha portato ad una importante polemica a causa delle 18 frustate a sangue ricevute dal cavallo in 15 secondi e che dal 1975 ad oggi ha visto la morte di 42 cavalli“.

Nella nota dell’AIDAA si legge ancora: “Gianna Nannini artista immensa a nostro avviso ha fatto uno scivolone non indifferente promuovendo con la propria presenza una manifestazione che rappresenta certamente la sua città ma che presenta per gli animali in gara ogni volta dei rischi notevoli anche per la loro stessa vita e che a nostro avviso dovrebbe essere abolita, poi chiaramente ognuno va dove vuole ed ognuno fa i conti con la propria coscienza e le proprie contraddizioni“.