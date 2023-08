Gli incendi in Russia in un’immagine di Roscomos dallo spazio

MeteoWeb

Questa immagine della sonda Meteor-M mostra gli incendi naturali nel distretto di Olekminsky in Yakutia, in Russia. Questa istantanea del monitoraggio di Roscomos risale alla giornata dell’1 agosto. Nelle ultime settimane i temporali secchi e il vento forte sono state le condizioni che hanno favorito gli incendi e la loro diffusione. In questa zona difficile da raggiungere e remota, si registrano nuovi incendi non di grandi dimensioni rispetto al distretto di Ust-Maisky della Repubblica, che rappresenta il 70% dell’area degli incendi boschivi nella regione.

Queste condizioni meteorologiche nella regione dureranno per circa un’altra settimana. Da metà agosto la situazione degli incendi dovrebbe migliorare. Intanto, i vigili del fuoco devono continuare nei loro interventi, volti a prevenire la diffusione e l’intensità degli incendi. L’immagine satellitare mostra chiaramente le aree bruciate nella pianura alluvionale del fiume Lena, sulla riva destra fino alla foce dell’Olekma, in quanto il fuoco non riesce ad attraversare i grandi fiumi e il vento soffia pennacchi di fumo nella direzione opposta. Non ci sono grandi pericoli per gli insediamenti e le strutture economiche nel distretto di Olekminsky.