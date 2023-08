Grandine e forte vento previsti a Verona: il Comune chiuderà i parchi gioco

MeteoWeb

Con il previsto arrivo di forte vento e grandinate, il Comune di Verona ha deciso per precauzione di chiudere i parchi gioco comunali lunedì 28 agosto. L’amministrazione scaligera raccomanda, inoltre, di evitare i sottopassi, le aree allagate e non sostare o parcheggiare sotto gli alberi, e comunque di consultare le previsioni meteo se si progettano uscite o gite. L’aggiornamento delle previsioni diramato oggi conferma l’arrivo di temporali intensi, con rovesci e grandine tra domani sera alle 22, quando è previsto l’inizio della fase più critica, che si intensificherà maggiormente tra le 2.00 fino alle 12.00 di lunedì 28 agosto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: