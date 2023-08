Gravi alluvioni in Slovenia: il bilancio delle vittime sale a 6

MeteoWeb

Le gravi alluvioni che hanno colpito la Slovenia hanno provocato 6 morti: il bilancio si è aggravato dopo il rinvenimento di una persona annegata, trovata nelle acque in aumento del fiume Temenica nel villaggio di Ivanja, nel comune di Mirna Peč. I vigili del fuoco hanno eseguito circa 60 interventi nella notte, soprattutto in Murania e in Carinzia, ma anche nelle città di Celje, Lubiana e Maribor, riferisce l’emittente “Rtv Slo”. L’acqua lungo i fiumi Mura, Drava e Sava non si è ancora ritirata e numerose strade sono chiuse. Quasi 3 mila famiglie sono senza elettricità, la maggior parte nella zona di Celje.

Ieri le autorità di Lubiana hanno richiesto l’attivazione del Meccanismo di Protezione Civile UE. La Slovenia ha specificato di aver bisogno in particolare di macchinari pesanti insieme ai loro operatori e di ponti temporanei prefabbricati.

Le previsioni meteo indicano ulteriori forti rovesci in alcune località nel pomeriggio di oggi.