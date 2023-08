Gravidanza e Covid: l’effettiva gravità del rischio di trasmissione verticale

MeteoWeb

La malattia del Coronavirus è una malattia infettiva causata dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS-CoV-2). Durante la pandemia, le prove sugli effetti della COVID-19 durante la gravidanza sono state inadeguate a causa del numero limitato di studi pubblicati. Pertanto, l’obiettivo di questa revisione sistematica era valutare la letteratura attuale sugli effetti del COVID-19 durante la gravidanza e stabilire i risultati della gravidanza e la trasmissione verticale e perinatale durante la gravidanza.

Lo studio si basa su più database, tra cui Embase, Medline, Web of Science, Scopus e Cochrane Central Register of Control Clinical Trials, utilizzando le seguenti parole chiave: “Gravidanza” e Covid-19 o Sars-CoV-2 O nCoV-19 o “Trasmissione perinatale, trasmissione verticale (VT), complicazioni di gravidanza”, “Gravidanza”e “Tempesta di iperinfiammazione o citochina”. Gli esperti hanno escluso studi in vitro e sperimentali, ma anche metodi di studio ex-vivo e animale.

L’analisi sistematica sulla gravidanza e la trasmissione verticale di Covid-19

Si stima che questa revisione indichi le caratteristiche di intervento dello studio e le confronti con i gruppi previsti per ogni sintesi. I nostri risultati hanno dimostrato che le donne in gravidanza sono comunemente sensibili alle infezioni virali respiratorie e alla polmonite grave a causa di soppressione immunitaria fisiologica e cambiamenti indotti dalla gravidanza.

La trasmissione verticale dell’infezione da SARS-CoV-2 durante la gravidanza è oggetto di molte controversie tra gli esperti. Tuttavia, non ci sono ancora prove cliniche solide di trasmissione verticale. Inoltre, la presentazione clinica e la gestione di Covid-19 durante la gravidanza sono quasi identiche a quelle delle donne non gravide. Infine, la Clorochina e il Remdesivir sono gli unici due farmaci considerati adeguati per la gestione del Covid-19 durante la gravidanza.

I sintomi dell’infezione da Covid-19

Nel gennaio 2020, l’OMS ha definito questa epidemia come una pandemia globale a causa della sua rapida diffusione in tutto il mondo. All’inizio di aprile 2022, più di 489 milioni di individui colpiti e circa sei milioni di morti sono stati documentati a livello globale. I pazienti con Covid-19 presentavano i sintomi della tosse secca, della cefalea, dell’affaticamento, della sudorazione e della febbre e i risultati di laboratorio includono leucocitosi, linfoopenia, deidrogenasi ad alto contenuto di lattato e ferritina con l’infezione polmonare bilaterale su tomografia toracica computerizzata (CT).

In primo luogo, i dati relativi all’effetto di Covid-19 sulla gravidanza erano insufficienti a causa del numero limitato di studi effettuati durante le prime fasi di questa pandemia. Di conseguenza, i ricercatori e gli esperti medici hanno affrontato una sfida significativa nella gestione della Covid-19 durante la gravidanza, anche se un numero significativo di donne incinte con Covid-19 era già stato segnalato in studi precedenti.

La causa del maggiore rischio di forma grave dell’infezione Covid-19 nelle donne incinta

All’inizio del focolaio del Covid-19, sono state pubblicate le linea guida dell’American College of Obstetricians and Gynecologists per salvaguardare un approccio scientifico al Covid-19 durante la gravidanza. Inoltre, il tasso di mortalità della Covid-19 durante la gravidanza variava a seconda dei singoli Paesi, in quanto una valutazione precoce potrebbe sovrastimare la percentuale di decessi.

Alla fine di dicembre 2020, l’European Journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology ha pubblicato uno studio di revisione dal titolo “La gravidanza è un fattore di rischio per il Covid-19“, in cui gli studiosi Phoswa e altri colleghi hanno scoperto che le donne incinta erano più a rischio di sviluppare il Covid-19 a causa della linfopenia e della deregolamentazione di citochine infiammatorie con una sovra-espressione di ACE2. I documenti introduttivi avevano inizialmente suggerito che le donne incinta non erano strettamente colpite dal Covid-19 rispetto alla popolazione generale. Il numero totale di donne incinta colpite era basso e non sufficiente per una comparazione con le donne non gravide. Tuttavia, diversi studi hanno confermato che le donne incinta affette da Covid-19 erano a maggior rischio di una forma grave di Covid-19 rispetto alle donne non gravide.

I dati sull’infezione perinatale e intrauterina

Inoltre, i dati primari riguardanti l’infezione perinatale ed intrauterina con Sars-CoV-2 mancavano, poiché non ci era conferma o una prova forte pertinente all’infezione neonatale dalle madri infettate. Lo studio intendeva indagare la trasmissione verticale del Covid-19 delle donne che si erano infettate al loro terzo mese di gravidanza.

In letteratura, i risultati dell’effetto potenziale di infezione da Sars-CoV-2 sui risultati della gravidanza e la trasmissione verticale e perinatale sono diversi. Pertanto, gli esperti hanno cercato di indagare sulla letteratura esistente e valutare se il Covid-19 potesse essere lieve durante la gravidanza. Pertanto, gli obiettivi del presente studio erano: identificare i risultati di COVID-19 durante la gravidanza e valutare il rischio di trasmissione verticale e perinatale durante la gravidanza.

La novità di questa recensione è l’esamina del rischio di Sars-CoV-2 durante la gravidanza. Questa analisi di revisione ha rivelato che i ricevitori DPP4 e CD137 durante la gravidanza potrebbero aumentare il rischio di trasmissione verticale (VT) di Sars-CoV-2. Inoltre, questa recensione ha evidenziato che il diabete mellito gestazionale (DM) potrebbe aumentare il rischio di trasmissione verticale di Sars-CoV-2 durante la gravidanza a causa della regolazione e dei cambiamenti infiammatori associati.