Grecia, incendio a nord di Kavala: le fiamme raggiungono le case, evacuazioni

Un incendio boschivo è divampato a nord-est della città di Kavala, nel nord della Grecia, costringendo le autorità a evacuare tre centri abitati. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi della località di Dialekto. Il capo della Protezione Civile della regione di Kavala, Stavros Kivrakis, parlando con il quotidiano “Kathimerini”, ha sottolineato che “l’incendio ha raggiunto tre insediamenti e ha già bruciato delle case, soprattutto nel villaggio di Dialekto”.

I Vigili del Fuoco sono impegnati a combattere su più fronti gli incendi scoppiati in diverse zone della Grecia: nei pressi della città portuale di Alexandroupolis, in Tracia, le fiamme continuano ad ardere per il terzo giorno consecutivo; nella regione della Beozia 60 persone sono state fatte evacuare via mare dalla spiaggia di Saranti, mentre i Vigili del Fuoco continuano a combattere con le fiamme, favorite dai forti venti, anche nell’isola di Evia. In tutto, sette pompieri e un volontario sono stati ricoverati in ospedale dopo essere rimasti feriti mentre erano impegnati nei soccorsi.

Presso il Ministero delle Crisi climatiche e della Protezione Civile della Grecia è stata convocata una riunione interministeriale d’urgenza a seguito dei numerosi incendi che sono divampati nel Paese nelle ultime 24 ore. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”.