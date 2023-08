Hawaii, il governatore Green: “Il bilancio delle vittime potrà triplicare”

MeteoWeb

Il bilancio finale delle vittime degli incendi che hanno devastato l’isola di Maui, nelle Hawaii, potrà alla fine essere il triplo di quello attuale di 99 morti. Lo ha dichiarato il governatore delle Hawaii, Josh Green, intervistato da Cbsnews, specificando che le squadre di soccorso che stanno controllando case e automobili carbonizzate stanno rivenendo in media tra le 10 e le 20 vittime al giorno.

Secondo Green ci vorranno ancora 10 giorni per conoscere il bilancio definitivo delle vittime, considerando anche ancora non si riesce ad entrare in contatto con 1300 persone.