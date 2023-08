Il 31 agosto 1939 l’incidente di Gleiwitz, il casus belli della II Guerra Mondiale

MeteoWeb

Il 31 agosto 1939, durante l’incidente di Gleiwitz, agenti delle SS naziste tedesche inscenarono un falso attacco alla stazione radio di Gleiwitz, in Polonia, nell’ambito dell’operazione “Caso Bianco” (Fall Weiß). Questo falso attacco venne utilizzato come pretesto dal regime nazista per giustificare l’invasione della Polonia il giorno seguente, dando inizio alla II Guerra Mondiale. Gli agenti tedeschi uccisero un prigioniero polacco e ne simulano il coinvolgimento nell’attacco alla stazione radio. Questo evento contribuì a giustificare l’aggressione nazista alla Polonia, scatenando una delle fasi più oscure della storia mondiale.