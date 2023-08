Il caso del duello Musk-Zuckerberg al Colosseo: la Federazione USA ci crede

MeteoWeb

Il duello al Colosseo tra i due titani della tecnologia mondiale, Mark Zuckerberg ed Elon Musk è diventato un caso, ma per Dana White, l’imprenditore, commentatore e attore statunitense, attuale presidente della federazione di arti marziali miste della Ultimate Fighting Championship è un’eventualità a cui si sta preparando. White è stato intervistato nel podcast “Hotboxing” di Mike Tyson e ha raccontato che, per organizzare il duello del secolo – un combattimento in grado di attrarre diritti tv e pubblicità – a suo giudizio – per 1 miliardo di dollari – ha incontrato “un team del ministero della Cultura italiano“.

White ha aggiunto: “Ho già avuto un incontro con il ministero della Cultura in Italia per organizzare l’incontro al Colosseo “se si tenesse“. L’ipotesi di un duello al Colosseo tra i due miliardari era già circolata sulla stampa internazionale a giugno, ma all’epoca il ministero della Cultura aveva sostenuto che non c’era stato alcun contatto formale.