Il farmaco contro l’obesità può migliorare la salute del cuore

MeteoWeb

I risultati degli studi condotti fino ad oggi dimostrano che un potente farmaco anti-obesità offre una forte protezione contro i gravi problemi cardiaci, come hanno rimarcato i ricercatori in un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature. Gli esperti sottolineano come i risultati potrebbero cambiare il modo in cui questo e altri membri di una nuova generazione di farmaci per l’obesità vengono utilizzati e la qualità della vita di chi li assume.

I dati completi del processo del farmaco Wegovy – un nome commerciale per il farmaco semaglutide non sono ancora stati resi pubblici. Ma i risultati annunciati dalla casa farmaceutica Novo Nordisk, con sede a Bagsværd, in Danimarca, mostrano come una dose settimanale di Wegovy sia in grado di ridurre il rischio di gravi eventi cardiovascolari del 20% negli adulti con malattie cardiache e sovrappeso o obesità. Sono i primi risultati che dimostrano che il farmaco semaglutide protegga contro gravi episodi di malattie cardiovascolari in persone che non hanno diabete di tipo 2.

I benefici sul lungo termine del farmaco anti-obesità

I ricercatori ritengono che i risultati, se confermati, potrebbero cambiare la pratica della cardiologia preventiva. I risultati degli studi suggeriscono anche che la nuova generazione di farmaci anti-obesità può migliorare la salute, oltre a ridurre il peso. Michael Blaha, direttore della ricerca clinica presso il Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease a Baltimora, Maryland ha dichiarato: “Questo è probabilmente lo studio più importante nel mio campo negli ultimi dieci anni. Si arriva a quel rischio cardiometabolico che è stato difficile da trattare in pratica.”

Martha Gulati, direttore di cardiologia preventiva al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California ha dichiarato: “È difficile pensare ad altri farmaci, oltre alla statina, che hanno mostrato un effetto così profondo“. I risultati di questo processo dovrebbero essere presentati a una conferenza nel corso di quest’anno.

Lo studio “Select”

Ciò che si sa finora è che lo studio, denominato “select“, ha arruolato 17.604 persone che avevano già malattie cardiovascolari, ma nessuna storia di diabete. I partecipanti hanno ricevuto iniezioni di Wegovy o di un placebo, e sono stati seguiti in modo continuativo per cinque anni. Coloro che hanno ottenuto il farmaco hanno avuto un minor rischio di infarto, ictus e morte per malattia cardiovascolare rispetto a coloro che hanno ricevuto il placebo.

Joseph Wu, presidente dell’American Heart Association e cardiologo della Stanford University School of Medicine in California ha spiegato che poiché l’obesità è legata a condizioni come l’ipertensione, apnea del sonno e malattia del fegato grasso (non dovuta ad alcolismo), “è probabile che riducendo il peso, queste condizioni di malattia comorbidica migliorino“. Blaha ha osservato, inoltre, che lo studio “Select” esamina una serie ristretta di malattie cardiovascolari gravi e probabilmente sottovaluta i benefici del semaglutide per la salute cardiovascolare e il suo potenziale per migliorare la mobilità, l’umore e altri tratti che tendono a migliorare nelle persone che soffrono di perdita di peso.

La limitata prescrizione di farmaci come Wegovy e le sue potenzialità

I risultati della ricerca cambieranno il modo in cui i medici prescrivono il farmaco? Beverly Tchang, un endocrinologo presso Weill Cornell Medicine a New York City ha sostenuto che i risultati dimostrano gli effetti della terapia a base di Wegovy che è un farmaco sia per i disturbi cardiovascolari sia per la perdita di peso. Secondo Tchang, alcuni farmaci come il Wegovy saranno probabilmente distribuiti da una più ampia gamma di fornitori, non solo specialisti dell’obesità-

Wu è concorde con questa visione delle cose e ha dichiarato: “Probabilmente vedremo un aumento del farmaco prescritto a pazienti in sovrappeso con fattori di rischio cardiovascolare“. La riformulazione del Wegovy come farmaco per le condizioni cardiovascolari, al contrario di quella per l’obesità, potrebbe anche migliorare la sua accettabilità come farmaco nel lungo termine. Tchang al riguardo ha predetto che in futuro: “come un farmaco cardiovascolare, la gente lo prenderà più seriamente“.

Il futuro della cardiologia preventiva

Novo Nordisk ha previsto di chiedere l’approvazione per ulteriori condizioni da trattare con il Wegovy, sia negli Stati Uniti sia in Europa, entro la fine dell’anno. I risultati completi degli studi dovrebbero fornire prove sufficienti per la US Food and Drug Administration per l’approvazione del farmaco per la riduzione del rischio cardiovascolare, secondo gli specialisti. Blaha ha dichiarato: “Con quel cambiamento di etichetta, penso che vedremo una prescrizione ancora maggiore di questo farmaco“.



I cardiologi sperano che i risultati dello studio “Select” aiuteranno il farmaco a diventare più accessibile. Alcune compagnie di assicurazione statunitensi coprono il costo del farmaco solo per le persone con diabete. I medici vogliono usare i nuovi farmaci imitanti la molecola GLP-1, ma esitano per paura, come ritiene Gulati, di “dare speranza ai nostri pazienti per un farmaco che potrà in seguito essere assicurato dalla loro assicurazione“, dice Gulati. Nel caso in cui verrà allargata la copertura assicurativa “sarà in gioco un cambiamento della pratica clinica della cardiologia preventiva“.