Il governo britannico taglia i fondi alle misure climatiche per le emissioni zero

MeteoWeb

Come si legge in un articolo pubblicato sul giornale Climate Home News, il governo britannico guidato da Rishi Sunak è passato dall’indifferenza alle misure climatiche ostili nelle ultime settimane, rilanciando il suo sostegno alla produzione di petrolio e veicoli inquinanti dopo aver precedentemente tagliato i finanziamenti per il clima. Con le elezioni generali del prossimo anno, i conservatori al potere stanno costantemente seguendo il partito laburista nei sondaggi di opinione e hanno aumentato la loro opposizione alle misure volte a ridurre le emissioni nella speranza di conquistare gli elettori scettici nei confronti della politica climatica.

Il professore di politica Michael Jacobs, un ex consigliere del primo ministro laburista Gordon Brown, ha dichiarato al Climate Home News che il consenso di lunga data del Regno Unito attribuito ai cambiamenti climatici stava iniziando a crollare. Dopo una vittoria elettorale a sorpresa per i conservatori nella periferia di Londra, il primo ministro Sunak il mese scorso è stato incolpato di politiche anti-inquinamento atmosferico e il sindaco laburista Jacobs ha dichiarato che il partito conservatore e i media di destra hanno erroneamente concluso che le misure verdi sono impopolari. “I conservatori non percepiscono più il vantaggio di essere forti sostenitori della politica climatica“, ha aggiunto Jacobs.

La riduzione dei finanziamenti ai progetti climatici nel Regno Unito

Nel febbraio 2020, l’allora primo ministro britannico Boris Johnson ha reso poco noto Rishi Sunak, suo ministro delle finanze dopo aver litigato con il precedente ministro. Dopo aver speso ingenti somme per affrontare la pandemia, Sunak ha deciso di tagliare la spesa anche per i programmi di pratiche ambientali. Nel novembre 2021, ha ridotto il bilancio degli aiuti del Regno Unito dallo 0,7% del reddito nazionale allo 0,5%, colpendo i progetti climatici finanziati dal Regno Unito in tutto il mondo.

Nel luglio 2022, Sunak guidò una ribellione contro Johnson e lo costrinse a dimettersi per aver violato le restrizioni del Covid in un episodio noto come “partygate“. Sunak è arrivato secondo nelle successive elezioni per la presidenza, ma dopo che la vincitrice Liz Truss ha distrutto l’economia in meno di due mesi, è salito al potere.

L’atteggiamento del Primo Ministro Sunak verso le tematiche ambientali

Pur accettando l’obiettivo legalmente vincolante del Regno Unito, di raggiungere le emissioni zero entro il 2050, Sunak non ha mai mostrato entusiasmo per le pratiche ambientali per contrastare il cambiamento climatico. Addirittura, ha scherzato sul fatto che le sue giovani figlie possono essere considerate gli esperti sul cambiamento climatico nella sua famiglia e ha frequentato solo a malincuore il Cop27, dopo aver vietato a re Carlo di andarci.

Nel giugno 2023, non ha partecipato a un importante summit sul clima e la finanza a Parigi, scegliendo invece di partecipare a una festa in giardino per il proprietario di Fox News Rupert Murdoch. Quando il ministro dell’ambiente di Sunak Zac Goldsmith si dimise dal governo una settimana dopo, disse che la scelta era uno dei fattori nella sua decisione di lasciare il governo. Goldsmith ha detto che era “inorridito” dal comportamento del Regno Unito, abbandonando i suoi impegni sul clima e accusando Sunak di essere “semplicemente disinteressato” dalle tematiche ambientali.

Le critiche al Primo Ministro

Goldsmith ha anche criticato la decisione di Sunak di “abbandonare in modo efficace” i suoi impegni di finanziamento del clima e di non riuscire a “confessare di aver infranto una promessa“. Dopo le sue dimissioni, il Ministero dello sviluppo del Regno Unito ha tagliato la metà della spesa per diversi importanti programmi climatici che aiutano i Paesi in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici, a proteggere le foreste e a ridurre le emissioni.

Il 20 luglio, il Partito Conservatore ha vinto un’elezione suppletiva in una zona suburbana di Londra chiamata Uxbridge, nonostante abbia perso le elezioni lo stesso giorno altrove. Molti commentatori hanno interpretato questa vittoria a sorpresa come una ribellione locale contro la Ultra Low Emission Zone (Ulez), una misura anti-inquinamento installata dal sindaco laburista di Londra Sadiq Khan.

Le zone Ulez a Londra non sono molto tollerate dai cittadini

Nella zona Ulez, le auto più inquinanti che guidano all’interno della città devono pagare una tassa di £ 12.50 ($ 16) al giorno per transitare all’interno della città di Londra. Il 29 agosto, questo sarà stato ampliato alla periferia di Londra, compreso il quartiere Uxbridge. Jacobs ha dichiarato che i consiglieri di Sunak avevano concluso che non solo gli ulez ma tutte le misure climatiche sono impopolari. “Questa è una lettura molto controversa”, ha dichiarato al riguardo, come “i sondaggi suggeriscono che gli elettori conservatori sono quasi verdi come quelli laburisti“. Mentre il partito laburista dell’opposizione si è impegnato a smettere di emettere nuove licenze per il petrolio e il gas, se dovesse vincere le elezioni del prossimo anno, Sunak ha preso un jet privato per la capitale del petrolio scozzese Aberdeen, per ribadire il suo impegno nella produzione di petrolio e gas.

Il suo ministro dell’energia Grant Shapps ha riferito alle compagnie energetiche che “non estrarre petrolio e gas sarebbe folle“. Questo nonostante il capo delle Nazioni Unite che chiama i governi che aumentano la produzione di combustibili fossili “radicali veramente pericolosi” e l’Agenzia Internazionale per l’Energia ha concluso che i nuovi progetti di combustibili fossili sono per far rientrare il riscaldamento globale entro 1,5°C.

La questione climatica nella corsa alle elezioni

Jacobs ha, inoltre, affermato che ora c’è il rischio che il Partito laburista faccia marcia indietro sulla sua promessa di non rilasciare nuove licenze per il petrolio e il gas, in quanto “sono stati molto desiderosi di non permettere ai [conservatori] di aprire falle su questioni in cui gli elettori potrebbero gradire i [conservatori]“.

Leo Barasi, autore del libro Climate Majority, ha affermato che i conservatori non stavano optando per la negazione climatica nello stile degli Stati Uniti o dell’Australia, ma invece stavano accusando il partito laburista in quanto irresponsabile con la gestione delle finanze. Il ministro dell’Energia Shapps ha ripetutamente detto che il Regno Unito raggiungerà lo zero netto entro il 2050, ma in modo “pragmatico“, nonostante i consiglieri ufficiali del governo sul clima affermino che non sta già facendo abbastanza per le pratiche ambientali.

Il costo delle politiche climatiche non deve pesare sui cittadini

Steve Akehurst, analista elettorale britannico specializzato in pratiche ambientali e climatiche, ha dichiarato che i conservatori potrebbero fare un “errore elettorale significativo” con la sua retorica contro lo zero netto affermando che: “Gli elettori britannici rimangono uno dei più favorevoli al clima nel mondo occidentale“. Barasi ha dichiarato che le loro politiche climatiche da sole non sarebbero in grado di smuovere molti voti, in quanto la maggior parte delle persone che sono interessati alle pratiche ambientali sono già contro il Partito conservatore.

Entrambi hanno ammesso che Ulez divide l’opinione pubblica, con più britannici contrari, rispetto ai cittadini a sostegno, ma ha dichiarato che non si traduce in politiche climatiche più in generale. “L’espansione delle energie rinnovabili, l’abbandono graduale della produzione di petrolio e il sostegno ai finanziamenti per il clima godono tutti di un sostegno maggioritario o pluralistico tra i britannici“, ha detto Akehurst. Ma Barasi ha avvertito che le politiche climatiche non dovrebbero avere un costo diretto per la gente comune se vogliono rimanere popolari.