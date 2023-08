MeteoWeb

Il governo nel Consiglio dei Ministri della notte ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all’estero, per la durata di tre mesi, in conseguenza della drammatica alluvione che ha colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023.

Per questo intervento sono stati stanziati 2.000.000 di euro, a carico del fondo per le emergenze nazionali.