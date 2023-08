Il movimento ecologista sta esagerando?

MeteoWeb

Il movimento ecologista ha una lunga storia di reazioni sbagliate da parte della gente. In alcuni casi, forse per il bene pubblico, come l’avvio di campagne per fermare i rifiuti e salvare le balene. In altri casi è stato semplicemente paternalistico, come dire ai genitori di abbandonare i pannolini usa e getta e di tenere il termostato a 65 gradi in inverno. Al giorno d’oggi, tuttavia, il gruppo di ecologisti ha portato tutto a un livello completamente nuovo di eco ansia. Secondo quanto riportato su un articolo di Craig Rucker su Issue&Insight la questione è piuttosto chiara.

” La crisi climatica è la presunta giustificazione addotta per spiegare perché tutti noi dobbiamo cambiare i nostri comportamenti – e non ci possono essere deviazioni. Ci si aspetta che i cittadini acconsentano ai loro capricci solo perché gridano “il mondo finirà tra cinque anni”, come ha fatto Greta Thunberg nel 2018. Per molti aspetti, gli estremisti verdi ritengono che i cittadini debbano sottomettersi allo stesso modo in cui si sono piegati ai diktat biennali del COVID per il mascheramento e la chiusura.

Ma la loro lista di richieste è diventata prepotente. A tal punto da far pensare che presto si faranno prendere la mano e si troveranno di fronte a un notevole contraccolpo da parte dell’opinione pubblica. In effetti, in molti casi lo hanno già fatto, ma vale la pena dare un’occhiata ad alcune delle loro recenti mosse irritanti che hanno fatto notizia.”

Le restrizioni ecologiste

“In alcuni casi, come le stufe a gas, i Verdi vogliono vietarle del tutto. In altri casi, come per gli scaldabagni e i forni, vogliono che gli apparecchi siano regolamentati da nuove norme federali per un’efficienza quasi impossibile del 95%. Molte sostituzioni elettriche richiederanno un costoso ricablaggio delle case e dei quartieri.

I politici della Grande Mela vogliono costringere i ristoranti e le pizzerie più popolari a installare sistemi di controllo dell'”inquinamento”, estremamente costosi, per ridurre la loro “eccessiva impronta di carbonio” e ridurre l’inquinamento atmosferico. Agli ambientalisti non sembra importare che questo sia enormemente impopolare per i newyorkesi medi.

Sembrano intenzionati a spingere la loro agenda o il comune Joe, anche se i dati suggeriscono che ogni forno dovrebbe cuocere pizze 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per quasi 850 anni, per eguagliare le emissioni annuali di anidride carbonica dei jet privati che l’emissario del clima di Biden John Kerry usa per evitare le linee aeree commerciali.”

“La città di Los Angeles ha cancellato i fuochi d’artificio del 4 luglio di quest’anno lungo la costa del Pacifico per ridurre il fumo, le emissioni di gas serra e i detriti di plastica che potrebbero inquinare le acque dell’oceano. Per gli ambientalisti, a quanto pare, non c’è tempo per festeggiare quando i loro modelli informatici prevedono che la fine è vicina.”

La rivista Scientific American sostiene che i cocktail dovrebbero essere preparati con meno ghiaccio. Le ricette attuali sono “insostenibili”, afferma la rivista, perché la produzione di 200-300 libbre di ghiaccio per bar ogni giorno richiede troppa acqua ed energia, e i voli o le spedizioni di lime e liquori da tutto il mondo sprecano carburante che emette carbonio.”

“Tutte le nuove auto e i nuovi camion, insistono, dovrebbero essere elettrici entro il 2030 o il 2035. Ma nonostante le sovvenzioni, la resistenza ai veicoli elettrici si è dimostrata ostinata. Forse perché i veicoli elettrici costano molto di più di quelli convenzionali e possono percorrere solo distanze relativamente brevi con ricariche di ore. Ma tutto ciò è irrilevante per gli estremisti. No, dobbiamo tutti apportare i cambiamenti che chiedono per il bene del nostro futuro, anche se ciò significa che le batterie dei veicoli elettrici sono prodotte utilizzando lavoro minorile sottopagato.

Gli autocrati del clima stanno chiaramente attaccando il nostro stile di vita. Ma perché non dovrebbero essere incoraggiati a farlo? Per anni hanno anche attaccato e insultato la nostra intelligenza e non sono mai stati respinti. Hanno fatto credere a molti che ci troviamo di fronte a una crisi climatica senza precedenti – su un pianeta che per miliardi di anni è sopravvissuto a ripetute ere glaciali, siccità decennali e catastrofi meteorologiche estreme.

Hanno indotto molti a credere che le azioni unilaterali degli Stati Uniti stabilizzeranno la temperatura e il clima della Terra, mentre hanno dato il benservito a Cina, India e altre potenze economiche emergenti che continuano a bruciare ogni anno più petrolio, carbone e gas naturale a livelli record. E hanno indotto molti ad accettare che la nostra nazione debba chiudere i suoi abbondanti combustibili fossili e rendere la nostra energia, la nostra economia e le nostre forze armate quasi totalmente dipendenti dai metalli e dai minerali provenienti dalla Cina.

Sì, certo, la situazione attuale è un po’ aggravata. Ma forse c’è una luce alla fine del tunnel. Se i Verdi riusciranno davvero ad attuare il loro programma invasivo, forse allora, e solo allora, l’opinione pubblica si solleverà e comincerà a mettere in discussione le loro affermazioni infondate e i loro piani strampalati. Almeno si può sperare.”